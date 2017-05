Nantes La mission clé des chantiers d'insertion, comme à l'Air Livre

0

Les chantiers d’insertion donnent du sens à des parcours professionnels chaotiques. Comme à L’air livre.



Derrière le château des Ducs de Bretagne, ils s’affairent autour de livres d’occasion. Au sein du magasin L’Air livre, rue Prémion à Nantes, c’est là que des demandeurs d’emploi de longue durée, des personnes au RSA (revenu de solidarité active) ou des jeunes prennent pied dans la vie active. C’est l’un des chantiers d’insertion de la région nantaise.

« C’est un bon moyen pour remettre le pied à l’étrier »

« Nous faisons de la récupération, du don et de la vente de livres avec « L’Air livre 1 », le premier chantier d’insertion lancé en 1985, relate Bruno Gomez, directeur de Nantes écologie l’air livre. Depuis 2017, avec un nouveau chantier « L’Air livre 2 », nous proposons de couvrir et protéger les livres des médiathèques de Nantes et des environs ».

Toutes ces activités autour du livre permettent l’emploi de 24 salariés en insertion sur les 29 de l’association. « Selon leur planning - 26 heures par semaine -, ils s’occupent de l’accueil, de la vente, du tri… Chacun est aussi responsable d’un rayon. C’est un bon moyen pour qu’ils remettent le pied à l’étrier. Ils renouent ainsi avec les bases du travail : travail d’équipe, horaires, hiérarchie ».

