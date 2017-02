Nantes La mode éthique et bio s'étoffe dans la ville

0

A Nantes, les boutiques de vêtements éthiques et bio se développent. Les jeunes créatrices s'engagent aussi avec enthousiasme dans cette aventure.

Modetic a ouvert une boutique à Nantes. Outre des marques éthiques, elle distribue sa propre marque 1083. Co-fondateurs de Modetic dans la Drôme, rien ne prédestinait les frères Huriez, informaticiens, au commerce et au textile. « Nous sommes très sensibilisés aux valeurs écologiques et éthiques explique Grégoire Huriez. Nous avons ouvert notre première boutique de vêtements éthiques et bio il y a 8 ans à Romans-sur-Isère puis à Grenoble. Nantes est la 3e ville à accueillir Modetic ». Rue des Trois-Croissants, les deux gérants de Coeur de Bambou, misent aussi sur le textile bio "par engagement".

Plus d'infos dans notre double page ce mercredi 22 février dans Presse-Océan et en version numérique.