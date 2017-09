Nantes La nouvelle BD du Nantais Eric Sagot sort le 6 octobre

0

Avec « Paco, les Mains Rouges » (Dargaud), le dessinateur nantais Eric Sagot boucle son diptyque sur les bagnards. L'album, très attendu par les lecteurs du premier tome, sort le 6 octobre.

On le retrouve chez lui, rayonnant, dans son atelier à Chantenay. Sur son bureau des dizaines de crayons de couleur, qu’il chine dans les brocantes et autour, des BD, deux piles géantes de livres sur l’univers du bagne et une série de dessins originaux qu’il entend vendre pour financer un « futur voyage en Chine ».

La veille, Eric Sagot, 52 printemps, une figure de Nantes et de la BD, a reçu « le » colis, sa BD. Il a mis du temps avant de l’ouvrir, normal, le bébé tant attendu aura nécessité quatre ans de travail, quatre années seul autour de sa table à dessin, à crayonner, peindre, reprendre, s’énerver, s’angoisser, jubiler. « Il y a eu un très gros travail de recherche », résume modestement le dessinateur qui a découvert la Guyanne et les îles du Diable, de Saint-Joseph et Royale dans les années 1990. « J’ai tout de suite aimé les lieux, les maisons, la jungle, le climat. Je me suis retrouvé dans ces anciens bagnes mangés par la nature ». L’idée est déjà dans l’air. Elle se traduira vingt-sept ans plus tard avec la parution de ces deux albums remarquables sur un scénario de Fabien Vehlmann. « Tout seul, je n’y arrivais pas, je ne savais pas comment mettre en scène toute cette histoire. J’ai proposé à Fabien ce sujet de bagne ». Les deux complices vont se voir souvent, échanger. « Il a écrit le scénario de Paco sur mesure ! ».Eric se lance à son tour. « Je suis quelqu’un de lent et de méticuleux, d’exigeant. J’ai mis près de trois ans pour le premier album. Je vais à mon rythme ». Pour le tome 2, sa compagne Annabelle le motive, à l’image de Fabien Velhmann et de François Le Bescond, éditeur chez Dargaud.

« Après un long isolement dans mon atelier et des pépins de santé, j’ai fini par aller au bout. C’est une longue aventure et je suis heureux que mon idée de départ se soit enfin concrétisée. C’est un hommage aux bagnards, à ces prisonniers anonymes qui, pour la plupart, sont tous morts là-bas ». Paco ( le héros), René Belbenoît, Henri Charrière ( alias « Papillon »), Eugène Dieudonné ou Seznec, autant de personnages attachants, que l’on retrouvera dans ce dernier album de « Paco les mains rouges ». On a hâte.

"Paco les mains rouges" Dargaud. Tome 2. Dédicace le13 octobre (15h), la Mystérieuse librairie, rue de la Paix avec Franck Margerin.