Nantes La nouvelle émission de M6, les Rois de la foire, tourné à la foire

0

Les Rois de la foire, tourné samedi au parc-expo de la Beaujoire, sera le titre de la prochaine émission de M6.

Stéphane Rotenberg est vraiment l'animateur vedette de la chaîne puisqu'il a été choisi pour animer la future émission qui sera diffusée à la rentrée prochaine. Matthieu Bayle, le directeur du flux externe et des divertissements, explique les prémices de ce nouveau divertissement... filmé samedi à la Beaujoire.

« On a constaté que tous les sujets sur les démonstrateurs dans Zone Interdite, Capital... et sur les autres chaînes faisaient toujours un carton au niveau de l'audience. Il s'agit d'un vrai métier, assez méconnu. Mais on avait envie de les comprendre, de parler de leurs techniques de ventes... ». Samedi à Nantes, M6 a proposé deux duels entre deux camelots et les deux vainqueurs se sont qualifiés pour la finale à Paris... qui sera tournée le 29 avril prochain... et diffusée à la rentrée scolaire prochaine.

Plus d'informations ce lundi dans Presse Océan