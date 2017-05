Nantes La Nuit des musées samedi : des idées pour en profiter

0

Les musées nantais participent à la 13e édition de la Nuit européenne des musées samedi 20 mai. Le public peut visiter gratuitement ces lieux jusqu'à minuit.

Château des ducs de Bretagne

Le château des ducs de Bretagne ouvre ses portes jusqu’à minuit pour un voyage noctambule au sein de ses collections : visite du musée d’histoire de Nantes et visite de l’exposition « Aux origines du surréalisme - Cendres de nos rêves ». Et pour mieux les découvrir ou les redécouvrir, les médiateurs du château donnent rendez-vous au public dans les différentes salles pour utiliser leurs cinq sens.

Musée d’histoire naturelle

Parcourir les allées du Muséum pour voir de nuit les spécimens d’hier et d’aujourd’hui sera chose possible ce 20 mai, et dans une ambiance inédite : tout au long de la soirée, les musiciens Florian Chaigne (percussions, batterie), Benjamin Durand (claviers, voix, MAO) et Julien Vinçonneau (guitares) feront voyager les visiteurs dans le temps grâce à des extraits de leur concert « Darwin voyage dans le temps ».

Planétarium

Suivez en vidéo les aventures de Thomas Pesquet, 10e astronaute français a être monté dans la Station spatiale internationale (ISS), au Planétarium de 18 h à minuit.

Musée Jules Verne

Le musée Jules Verne a imaginé un parcours composé de plusieurs rendez-vous consacrés à Paul Verne, frère de Jules. ous deux furent étroitement liés toute leur vie par une vive affection et leur passion commune pour la mer. Au programme : conférence de Philippe Valetoux sur « Paul Verne, compagnon de voyage de Jules », déambulation théâtralisée entre la médiathèque et le musée Jules Verne en compagnie du comédien Sydney Bernard et d'Olivier Sauzereau, spécialiste de l'écrivain...

A Rezé, au Chronographe

Pour la Nuit européenne des musées 2017, le Chronographe rouvre exceptionnellement ses portes au

public samedi 20 mai de 20h à 23h et propose un programme d’animations spéciales : concert, découverte nocturne de l'exposition, atelier de fabrication d'objets en terre...