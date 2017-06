Nantes La participation à 16 h dans les bureaux était à 28,12%

0

À l'échelle des 200 bureaux nantais, le taux de participation à 16h était de 28,12% (35,47 %au 1er tour la semaine dernière et 37,22 au 2nd tour en 2012).

1ère circo :26,99% soit -8,97 par rapport au 1er tour et -10,95 par rapport au 2nd tour de 2012 2ème circo : 29,34% soit -6,89 par rapport au 1er tour et - 7,32 par rapport au 2nd tour de 2012 3ème circo : 25,79% soit -6,08 par rapport au 1er tour 4ème circo : 29,70% soit -7,15 par rapport au 1er tour 5ème circo : 28,27% soit -8,14 par rapport au 1er tour et -9,58 par rapport au 2nd tour de 2012

A 13h, il était, dans le cadre du 2e tour était de 21,26% à l'échelle de la ville de Nantes. Ce qui représente -3,21 points par rapport au 1er tour (ce taux pour comparaison était plus élevé, de 25,81%, au 2nd tour des législatives 2012).



1ère circonscription : 20,98% soit -3,90 points par rapport au 1er tour et -5,32 points par rapport au 2nd tour de 2012

2ème circonscription : 21,80% soit -2,95 points par rapport au 1er tour et - 3,52 points par rapport au 2nd tour de 2012

3ème circonscription : 19,44% soit -2,74 points par rapport au 1er tour

4ème circonscription : 22,79% soit -3,46 points par rapport au 1er tour

5ème circonscription : 22,68% soit -3,55 points par rapport au 1er tour et -3,99 points par rapport au 2nd tour de 2012