Nantes La piscine Jules Verne rouvre aujourd'hui après dix mois de fermeture

La piscine Jules-Verne rouvre ses portes au public aujourd'hui après dix mois de travaux et de déboires.

Le chantier avait pris beaucoup de retard et la nouvelle devrait ravir les nageurs nantais. Les travaux menés à la piscine Jules-Verne depuis mai 2016 sont très officiellement achevés. "Les travaux ont consisté notamment à améliorer l'isolation thermique de l'espace loisirs par le remplacement intégral des verrières de la toiture, le renfort de la charpente et la pose d'une isolation par l'extérieur. Et permettre ainsi de réduire les coûts de fonctionnement liés aux consommations énergétiques", explique la mairie de Nantes.

Le chantier avait pris du retard, notamment au mois d'octobre, à cause d'un grave accident du travail. Le coût total des travaux s'élève à 1,25 M €.

Un toboggan amélioré

Après une première réouverture en septembre dernier aux associations, clubs et aux groupes scolaires, la piscine Jules-Verne, rouvre au public l'ensemble de ses bassins à partir d'aujourd'hui de 12 h à 14 h.

Avec une nouveauté du côté des bassins loisirs : le toboggan est équipé d'une partie fermée, noire et illuminée. Son nom ? Le black hole.



Plus d'infos sur les piscines nantaises et les horaires : nantes.fr/piscines