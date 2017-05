0

Le tribunal correctionnel de Nantes a condamné La Poste et son directeur régional pour avoir eu recours au travail temporaire afin de pallier l'absence de grévistes au cours d'un mouvement social datant d'avril 2013 à Nantes.

La Poste avait mis en place un plan de secours pour assurer, a minima, la continuité de son service public. Or le code du travail interdit le remplacement d'un salarié gréviste par un intérimaire. Le tribunal a considéré que l'astreinte au service minimum ne constitue pas une dérogation au code du travail.

Il condamne la Poste et son directeur courrier à des peines d'amendes et à verser 1 000 € de dommages et intérêts au plaignant, le syndicat Sud PTT 44-85.

