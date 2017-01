Nantes La première étape du quartier de la santé franchie

0

Le premier bâtiment réunit dans des espaces spacieux et lumineux, des spécialistes des maladies infectieuses et des bio-statistiques. Le second, Nantes Biotech, accueille des équipes de recherche comme celle qui s'intéresse à la thérapie génique, ainsi que des entreprises de la filière santé - biotechnologies comme la société Osée immunothérapeutics.

Cette double réalisation est emblématique. Elle est d'abord le fruit de l'intelligence collective que Nantes est capable d'exprimer en associant quatre partenaires majeurs autour du CHU et de l'université de Nantes : Etat, Région, Département et Métropole.

Elle illustre le nécessaire rapprochement entre la recherche et l'entreprise, entre l'académique et l'économique dans trois thématiques essentielles pour la santé.

Elle confirme « la reconnaissance de l'excellence des filières de la santé nantaise qui rendent possibles des croisements impossibles voilà quelques années ». Elle préfigure surtout ce que sera le quartier de la santé, un rapprochement efficace entre recherche, enseignement et soins qui doit permettre de « dessiner la nouvelle carte de la prospérité » autour du futur CHU soutenu par tous les partenaires.

