Nantes La première plaque de rue bilingue français-breton

La première plaque bilingue français – breton a été inaugurée hier dans le centre historique de Nantes, en présence d’Olivier Château, adjoint au patrimoine et de Pierre- Emmanuel Marais, conseiller municipal délégué à la diversité linguistique, pédagogique et culturelle. La Ville mène ainsi une action en faveur de la langue et de la culture. Elle va procéder à la pose de plaques bilingues au coeur de son centre historique ; la première d’entre elle a donc été posée rue du Château, Straed ar C’hastell.