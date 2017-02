Nantes La prof du lycée Mandela éliminée du concours mondial

0

Marie-Hélène Fasquel Erhart ne sera pas élue meilleure professeur d'anglais du monde. L'enseignante du lycée Nelson Mandela de Nantes faisait partie des cinquante finalistes du concours « Global teacher prize » après avoir été sélectionnée parmi 22 000 professeurs du monde entier. Mais elle n'a pas franchi la dernière étape qui vient de sélectionner les dix meilleurs enseignants. Dans le palmarès publié ce matin par le site Global teacher prize, elle laisse place à des professionnels du Pakistan, d'Espagne, d'Angleterre, d'Allemagne, de Jamaïque, du Canada, du Brésil, d'Australie, du Kenya et de Chine.

Cette défaite, relative, n'empêchera pas cette jeune femme pleine de vie et de passion de continuer à appliquer sa méthode de la classe inversée qui incite les élèves à étudier les cours à la maison et à utiliser le lycée pour le débat et la réflexion. Et elle se prépare à retrouverles jeunes Nantais avec plaisir pour experimenter de nouvelles méthodes de travail interactives.

