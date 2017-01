Nantes Sa prof nantaise continue d'émouvoir Ahmed Sylla à la télé

0

Christine Moneger, professeur de théâtre à Nantes, était jeudi 19 janvier, sur C 8, la surprise de Cyril Hanouna pour l'humoriste Ahmed Sylla. La première prof de théâtre de l'acteur l'a ému aux larmes.

C'était le but recherché par le présentateur de Touche Pas à Mon Poste pour épicer un peu plus son émission. Ahmed Sylla cartonne depuis quelque temps et fait le tour des émissions télé. Hier, l'humoriste nantais a eu droit à une belle surprise. Cyril Hanouna a fait débarquer sur le plateau celle qui l'a en quelque sorte façonné : son professeur de théâtre au lycée Carcouët, Christine Moneger. Comme à chaque fois qu'il la retrouve, il a pleuré.

La première à avoir cru en lui

Elle n'était pas encore apparue qu'Ahmed déclarait : "Je l'aime d'amour cette personne, non mais vraiment. Un jour j'ai improvisé avec elle et après j'ai vécu ! On a besoin de ce genre de personnes, de professeurs, en France". Chaque fois qu'il joue à Nantes, le jeune élève des Dervallières ne manque pas de l'inviter.

N'osant pas y croire, il se tourne vers l'animateur : "Elle est là ? Non..."

La professeure et comédienne nantaise apparaît et Ahmed se jette dans ses bras avant d'essayer de cacher ses larmes : "Tu sais dans la vie, il n'y a pas beaucoup de personnes qui croient en toi. Elle, dès qu'elle m'a vu sur scène elle a cru en moi et c'est ce qui m'a donné envie de faire ce métier et de donner du bonheur aux gens".

Pour la petite histoire

Un bel hommage en somme qui fera du bien à beaucoup d'enseignants en panne de motivation. Christine Moneger, pas du tout impressionnée par les caméras, a confirmé : "Vous savez Ahmed, au lycée, il attirait déjà la lumière sur le plateau..." (extrait vidéo de l'émission ici).

Dès qu'il le peut, l'humoriste rend hommage à son ancienne prof. Déjà dans un article du magazine Le Point Afrique, Ahmed Sylla confiait en avril 2014 :

(J'ai suivi) "Juste des cours au collège, à l'Externat des enfants nantais, avec une professeur exceptionnelle, madame Moneger (Christine Moneger, NDLR). C'est la première personne qui m'a poussé à monter sur les planches. Elle m'a dit : "On parle souvent de toi. Il paraît que tu adores faire le pitre en cours. Viens faire du théâtre avec nous. Cela va t'aider à extérioriser tout ce que tu as." Au début, j'étais un peu réticent. Le théâtre, pour moi, c'était Molière et compagnie ! Mais, après mon premier cours, je me suis juré de ne jamais arrêter. Lors des représentations de fin d'année, élèves, professeurs et parents nous applaudissaient ! C'était ma première fois de ne pas prendre d'heures de colle parce que je faisais rire les gens.

Mais ce n'est pas la première fois qu'il mentionnait son nom. Alors qu'il était à Nantes il y a quinze jours pour l'avant première de son dernier film, il avait à nouveau rappelé à Presse Océan combien cette personne comptait pour lui. Alors que nous lui demandions ce qu'il devait à Nantes ? :

« Je tiens à saluer ma professeur de théâtre, Christine Moneger. Je l’aime énormément. Elle m’a toujours motivé pour faire ce que je fais aujourd’hui ».