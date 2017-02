Nantes La revue-cabaret La Cloche baissera bientôt le rideau

0

Plus que cinq représentations pour la revue nantaise La Cloche, installée à la Carrière.

« Il y a une sorte d’euphorie, les équipes ont la pêche pour ce dernier week-end de représentations », sourit Christophe Mimaud, vice-président de La Cloche. Pour cette dernière ligne droite, la fatigue est donc remisée au placard.

Après dix mois de préparation et deux mois de spectacle, la revue-cabaret a rassemblé près de 17 000 spectateurs. Cette année, la Cloche a déménagé à Saint-Herblain. « Nous sommes très heureux d’avoir rejoint la salle de la Carrière. Elle est plus petite, mais permet une meilleure proximité avec le public. L’autre avantage, c’est le parking aux abords de la salle. Et troisième point : l’équipe de la Carrière, sur place, a été très à l’écoute. La mayonnaise a vraiment pris ! ».

Pratique : « La Cloche, ça déménage », jusqu’au 19 février, à la Carrière (Saint-Herblain). Infos : www.revue-la-cloche.fr