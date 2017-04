Nantes La Rezéenne Blandine Rinkel en dédicace ce mardi à Vent d'Ouest

0

A l'occasion de la sortie de son premier roman "L'abandon des prétentions" (aux éditions Fayard), Blandine Rinkel, native de Rezé, sera en dédicace ce mardi 25 avril à la librairie Vent d'Ouest.

Elle a « les trois quarts de sa vie ». Elle «habite une commune neutre, en bordure de Nantes, une commune où le ciel a souvent la même teinte que le goudron ». Elle se demande, chaque jour (puisqu'elle l'a inscrit sur un post-it dans sa cuisine), « qu'est-ce qu'une vie réussie. ». Elle, c'est Jeanine. Elle habite Rezé, en bordure de Nantes. Et celle qui écrit, c'est sa fille. Et ce que réussit sa fille, Blandine Rinkel, par ce premier livre, est aussi grand que multiple : Grande réussite que ce portait, cette hagiographie en bien (et bonne) vivante, d'une vie aussi immense que minuscule (à tout le moins, ordinaire). Et l'allusion à Pierre Michon (et ses Vies minuscules) n'est ni involontaire ni indûe, car cette entreprise de regard, si elle tient et nous fait voir (la richesse d'une vie ordinaire), si elle parvient à cet impossible que de dire une mère – et de dire à la fois toutes les mères et seulement, et précisément celle-là, Jeanine, ici et maintenant – c'est parce que l'auteure, Blandine Rinkel, 25 ans, l'écrit avec un art, une façon, une langue, une posture, incomparables.

De 19 h 30 à 21 h, une rencontre animée par Guénaël Boutouillet. Librairie Vent d'ouest, 5, place Bon Pasteur.

L'abandon des prétentions (Fayard). 248 pages. 18 €.