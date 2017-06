Nantes La SEMITAN autorise les conducteurs à porter le bermuda (officiel)

0

L'information est tombée peu avant 15 heures, et c'est désormais officiel : les conducteurs pourront porter "une tenue adaptée" durant les jours de canicule.

Dans un communiqué, la SEMITAN autorise le "port d'une tenue adaptée aux fortes chaleurs". Cette tenue adaptée devrait être proposée "à la commission habillement du 30 juin prochain", peut-on lire, de manière à ce qu'elle puisse intégrer "la dotation 2018, en complément de celle disponible actuellement".

Dans l’attente de cette commission et uniquement "en période de canicule (jaune / orange / rouge), la direction autorise le port d’un bermuda personnel conforme aux couleurs de la dotation : noir ou beige, et dans le respect des règles de sécurité", apprend-on.

De plus, "le plan canicule sera prochainement amendé et intègrera cette nouvelle modalité vestimentaire". La direction de la Semitan précise également, que cette décision a été prise en accord avec le président de la Semitan, M. Pascal Bolo, et de la présidente de Nantes Métropole, Johanna Rolland. Tous deux sont soucieux de l'amélioration des conditions de travail des personnels de la Semitan, au vue des conditions extrêmes de canicule que connaît Nantes actuellement.



Pour rappel, mardi dernier, les chauffeurs et agents de la TAN s'étaient mis en jupe pour protester contre une différence de traitement (la vidéo) :

Retrouvez le communiqué de presse en intégralité ci-dessous :