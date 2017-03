Nantes La Shoah racontée aux jeunes par une déportée

0

Yvette Levy, 90 ans, a raconté à 450 lycéens son adolescence sous l’occupation allemande, dans le cadre d'une journée éducation organisée à l'hôtel de région à Nantes. Elle est arrêtée la nuit du 21 juillet 1944. Elle a 18 ans, est juive pratiquante et éclaireuse israélite. Elle est raflée pour être internée au camp de Drancy.

Dix jours plus tard, elle embarque dans le convoi n° 77, le dernier à partir de Drancy, avec 1 300 autres personnes, dans des wagons à bestiaux. « On ne comprenait pas ce qui se passait, on ne savait pas où on allait. » Le voyage durera trois jours et s’achèvera devant le camp d’Auschwitz-Birkenau, en Pologne. « Je me souviens encore de l’odeur. C’était absolument irrespirable. C’était celle de la chair brûlée. »

