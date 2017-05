Nantes La startup Mamm Cookies fait lever la pâte du financement

0

Elle s’est fait connaître en fabriquant et distribuant une pâte à cookies fraîche et prête à cuire, Mamm Cookies créée par Emmanuel et Morgane Chevalier, se lance dans un deuxième financement participatif, pour récolter 200 000 €, cette fois sur la plateforme Axionaria.com.

« Nous partions sur 500 000 € pour financer un programme nous permettant d’améliorer la distribution, la visibilité et le marketing. Des professionnels de l’investissement financeront 300 000 €. Nous cherchons donc les 200 000 € restants », explique Emmanuel Chevalier. Le ticket d’entrée est de 1 000 €, « Mais par cet investissement, on devient actionnaire dans notre belle aventure, tout en réduisant ses impôts » précise-t-il.

