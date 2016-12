Nantes La suprématie des hypers et supers de l'agglo en question

0

La grande distribution sur la métropole nantaise, avec ses 420 grandes surfaces, dont 20 hypermarchés et 75 supermarchés, est considérée comme l'une des plus denses et les plus concurrentielles de l'hexagone. Mais l'écartèlement de la population, entre exode vers la 3e couronne et ancrage en centre-ville, fait évoluer les choix de consommation et les stratégies des grands groupes.

Benoît Méchineau, responsable d'études à la Chambre de commerce et d'industrie de Nantes Saint-Nazaire, en analyse les mécanismes dans une interview à lire ce samedi dans les colonnes de Presse Océan, ou dans sa version numérique en cliquant sur ce lien.