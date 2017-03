Nantes La Tan lance un échange en direct avec les usagers le 30 mars

0

La TAN organise pour la première fois à l'intention de ses voyageurs un « live chat » leur permettant de dialoguer en direct avec des interlocuteurs de l'entreprise.

Le premier échange en direct a lieu le 30 mars de 18 h à 19 h via son site internet . L'un des sujets les plus génériques évoqués notamment dans les réclamations reçues : le réseau et son fonctionnement au quotidien (horaires, retards, attente, gestion d'un incident technique, régulation du réseau et sécurité).

"Pourquoi mon bus est-il en retard ?", "Pourquoi le bus ne m'attend pas alors que je lui fais signe en courant derrière ?" "Pourquoi il n'y a pas plus de tramways en heures de pointe ?" sont autant de questions que les internautes pourront poser.

Hervé Bruand, directeur de l'exploitation et Patricia Le Jeune, responsable département lignes et affrètement y répondront.

A partir du 21 mars, il sera déjà possible aux internautes de poser des questions via son site internet , sur l'appli TAN et la page Facebook. Les réponses seront apportées lors du live chat. A la fin de l'opération, toutes les informations collectées seront disponibles et pérennes sur le site tan.fr sous un format FAQ. D'autres sujets pourront être proposés courant 2017 (travaux d'été, rentrée, ...) sous ce même format.