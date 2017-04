Nantes La tendance Boho Indie s'expose au salon Pour l'amour du fil

0

Plus de 120 stands sélectionnés, des démos sur grand écran en direct, un coin des bloggeuses ouvert et chaleureux pour venir échanger, partager et profiter de nombreuses démonstrations : le programme de cette neuvième édition du salon Pour l'amour du fil est dense ! Le thème retenu : Boho Indie avec ses couleurs chatoyantes.

Le salon ouvre ses portes ce mercredi à partir 18 h et jusqu'à dimanche, dans le Hall 4 du parc des expositions de la Beaujoire à Nantes.

En 2016, plus de 12 500 visiteurs ont assisté à cet événement.

"Des expositions exceptionnelles vous seront présentées dont les quilts antiques Gallois, les Passacaglia mais aussi de somptueuses broderies indiennes et d’autres merveilles venues du monde entier", expliquent les organisateurs (Conceptum Exhibitions et Quiltmania Editions)

Plus d'informations ce jeudi dans Presse Océan