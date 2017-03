Nantes La trottinette "freestyle" fait son show au Hangar du Skatepark

0

Jusqu’à ce soir le Hangar du Skatepark est le temple de la trottinette de compétition avec près de 80 « riders ».



Il y a trottinette et trottinette. Celle des enfants pour aller à l’école et celle des jeunes riders branchés qui en ont fait un sport spectaculaire qui n’a rien à envier au skate, au roller ou au bmx. La deuxième édition de Trottirama, rendez-vous annuel du Hangar du Skatepark de Nantes dédié à la trottinette freestyle, a réussi à rassembler vingt-quatre professionnels parmi les quatre-vingts concurrents, âgés de 12 à 25 ans. L’entrée est gratuite et plus de cinq cents spectateurs sont attendus durant le week-end. Après les qualifications hier, les finales sont prévues cet après-midi à partir de 12 h.

Notre double page dans Presse Océan ce dimanche 11 mars