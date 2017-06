Nantes La valeur immobilière de la ville estimée à 41,5 milliards d'euros

0

La FNAIM et Patrice de Moncan, écrivain, économiste, se sont livrés à l’exercice consistant à chiffrer la valeur des principales villes de France. Après Paris, Bordeaux, Strasbourg et Marseille, c’est le tour de Nantes. L’auteur et les agents immobiliers FNAIM, après avoir analysé les 56 950 bâtiments recensés, dans les onze quartiers de Nantes sont arrivés au chiffre de 41,5 milliards d’euros : 37,3 milliards d’euros pour l’habitation (165 543 logements), 3 milliards d’euros pour les bureaux (1,6 million de mètres carrés intra-muros), 1,2 milliard d’euros pour les commerces et les boutiques (3 998 locaux recensés dans la ville). Les précédentes références d’évaluation étaient de 706 milliards pour Paris (87 836 bâtiments), de 33 milliards pour Bordeaux (68 435 bâtiments), de 28 milliards pour Strasbourg (26 331 bâtiments), de 82,1 milliards d’euros pour Marseille (93 917 bâtiments) et de 58,2 milliards pour Nice.

Le site du château des ducs de Bretagne vaudrait 240 M€ si l'on y construisait des logements de type F4...

