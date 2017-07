Nantes La ville accueillera le FAST 2017 du 27 au 29 septembre

0

C'est une grande première en France, et cela se passera au coeur de la ville de Nantes. Tous les deux ans, les spécialistes mondiaux du transport maritime rapide se réunissent pour le FAST (Fast Sea Transportation). Après Washington, aux Etats-Unis, en 2015, la 14eme édition prendra ses quartiers à la Cité des Congrès de Nantes du 27 au 29 septembre.

Organisé par le GIGAN (Groupement des Industries de Construction et Activités Navales), en partenariat avec Naval Group, Pôle EMC2 et Sirehna, cet évènement devrait rassembler plus de 15 pays, pour cette édition.

De nombreux thèmes à évoquer

Au menu de ces trois jours de conférences, de rencontres et d'échanges, différents thèmes sont abordés : l’hydrodynamique navale : vers des performances accrues en mer, des systèmes innovants pour économiser l’énergie dans des conditions variées, la sustentation aérodynamique pour aller plus vite et enfin, la recherche de la performance tout en limitant l’impact environnemental.

Les informations pratiques :

