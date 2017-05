Nantes La Ville lance un appel aux Nantais pour l'avenir de quinze sites

0

La Ville de Nantes va expérimenter un appel à projet pour quinze sites en recherche de destination.



Quel point commun entre le bâtiment que va laisser l’école des Beaux-Arts quartier Decré après son déménagement sur l’île de Nantes, la cocotte en verre à la pointe de l’île de Versailles, les Bains Douches de l’allée Baco, l’ancien cinéma Bretagne, rue Villebois Mareuil quartier Saint Pasquier ou l’ancienne Chapelle de l’îlot du Martray à deux pas de la rue Jean Jaurès ? Et bien, tous ces biens propriétés communales doivent trouver une destination. Et pour s’ouvrir le plus large choix de solutions possibles, un processus novateur est lancé à travers un appel à projet lancé auprès des Nantais pour ces sites auxquels s’en ajoutent dix espaces verts. "Composé d’une part du "cahier d’inspirations citoyennes" ecrit avec les citoyens, et d’autre part des éléments techniques et juridiques attachés à chacun des sites, le cahier des charges determinera pour chaque lieu le cadre dans lequel devront s’inscrire les projets", précise la Ville. Proposés par des habitants, individuels ou en collectifs, par des associations ou par des structures de l’économie sociale et solidaire, " les projets pourront être portés pour quelques mois ou quelques années et devront respecter l’intégrité des lieux mis a disposition (pas de modification exterieure des batiments, pas de construction ou intervention sur les équipements existants sur les lieux,…)". Première en France, les projets a retenir pour chaque site seront soumis au vote des Nantais au printemps 2018.