Nantes L'académie du jazz évoque Doris Day salle Vasse à 19 h

L’Académie du Jazz de l’Ouest évoque, ce soir à 19 h, la chanteuse américaine Doris Day. Tout au long de sa carrière, elle réussit la gageure d’être admirée à la fois par les critiques et le grand public.

Doris Day voulait devenir danseuse mais un malheureux accident de la route la poussa vers une formidable carrière de chanteuse et d’actrice. Elle a ainsi joué dans 40 films et chanté plus de 600 chansons.

Toute jeune, elle était fascinée par Ella Fitzgerald dont elle essayait d’imiter la subtile manière d’interpréter les standards. Pourtant c’est une chanteuse tout à fait originale que le public découvre début 1945 lorsque sort son premier grand succès : « Sentimental Journey ». La belle blonde, élancée et souriante, sympathique et vertueuse, possède en effet une voix remarquable, claire et profonde, fraiche et feutrée et elle devient vite dans ces années 50 l’image idéalisée de l’Américaine.

