Nantes L'accueil périscolaire du soir réorganisé à la rentrée

La Ville de Nantes et l'association Nantes Action Périscolaire, en charge de l'animation du temps périscolaire, ont décidé de faire évoluer le fonctionnement de l'accueil périscolaire du soir « afin d'améliorer les conditions d'accueil des enfants ainsi que la qualité des activités éducatives et de l'aide aux devoirs » À partir de la rentrée de septembre, l'accès au temps d'accueil périscolaire du soir fermera entre 16 h 30 et 17 h 30 : les parents n'auront plus la possibilité de venir chercher leur enfant de manière échelonnée durant cette tranche horaire. Les tranches horaires d'accueil de la fin de classe à 16 h 30 et de 17 h 30 à 18 h 30 ne sont pas modifiées.

