Nantes L'affaire Fillon néfaste pour la démocratie pour Jean-Marc Ayrault (PS)

0

En visite à Nantes ce vendredi 3 février, Jean-Marc Ayrault (PS), ministre des Affaires étrangères, a évoqué l’affaire Fillon (LR) et la campagne de Benoît Hamon (PS).





« C’est triste. Cela a des conséquences négatives, profite aux extrêmes ou à l’abandon du vote. Le paysage politique n’arrête pas de bouger et avec l’affaire Fillon on n’est pas au bout. Je ne sais pas si on connaîtra le casting final du premier tour de la présidentielle avant fin février. Les affaires en cours sont néfastes pour la confiance dans la démocratie et dans les hommes politiques. Ceux qui sont dans cette situation doivent prendre leurs responsabilités et respecter les citoyens. La question de l’exemplarité est au cœur de notre système démocratique », a-t-il déclaré à propos de "l'affaire Fillon".

Par ailleurs Jean-Marc Ayrault estime aujourd’hui que Benoît Hamon (PS) doit donner des signes de rassemblement : « Tout le travail qu’il y a à faire c’est de rassembler le plus largement possible pour que la gauche soit présente au deuxième tour. C’est à lui de prendre toutes les initiatives d’élargir (...) J’espère que dimanche Benoît Hamon commencera à donner des signes ».