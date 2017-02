Nantes L'affaire Fillon vue par des lycéens de Mandela (GRAND FORMAT)

1

Au lycée Nelson Mandela, voici le regard que portent quelques citoyens de demain sur l'affaire "Fillon". Un regard plutôt déconcertant si les mêmes interrogations émergent dans d'autres établissements...

De leur bouche même, l'affaire Fillon a fait "plus le buzz (de bruit) que d'autres histoires" au sein du lycée nantais Nelson Mandela. Il faut entendre par là qu'ils en ont davantage parlé entre eux que d'autres affaires politiques". Presse Océan est allé à la rencontre des première Abibac, une classe qui observe de près l'actualité dans le cadre de son projet d'enseignement moral et civique. Voici ce que Maxime, Garance et Manon, ont retenu de l'affaire Fillon. Leur regard sur la politique actuelle est quelque peu... déconcertant.

Extrait : (Garance, 16 ans) "L'affaire Fillon pour moi ça fait écho à l'affaire du pain en chocolat. On se rend compte qu'on ne vit pas dans le même monde quoi ! (...) C'est pour ça qu'on se retrouve pas mal dans les populistes, évidemment qu'on se retrouve plus là-dedans..."