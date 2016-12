Nantes L'agence Beapp lance l'appli mobile Odyssée des Rêves

0

Anaïs Vivion, créatrice de l'agence Beapp vient de lancer l'application mobile Odyssée des Rêves.

J'ai découvert l'univers magique d'Alain Thomas lors d'une exposition et la projection sur la cathédrale était très innovante sourit la jeune femme. J'ai parlé de mon projet d'appli à l'association LumiNantes et je me suis lancée ». Oérationnelle depuis deux semaines, Odyssée des Rêves (à télécharger sur Apple Store et Google Play) offre aux spectateurs toutes les infos pratiques sur le spectacle et leur permet de découvrir l'œuvre du peintre. « Chaque utilisateur peut également visualiser la fresque en musique » explique Anaïs Vivion. Odyssée des Rêves est aussi un espace mobile photomaton.

