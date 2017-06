Nantes L'alimentation de demain au menu du premier Nantes Food Forum

0

Véritable enjeu de société, l’alimentation et l’agriculture ne font aujourd’hui l’objet d’aucun forum international et pluridisciplinaire. La première édition du Nantes Food Forum, organisée sur l'île de Nantes pour le week-end de Pentecôte du 2 au 5 juin 2017, constitue à ce titre un événement exceptionnel, sans équivalent dans le monde.

En combinant leurs expertises et leurs expériences complémentaires, Le Voyage à Nantes, le magazine spécialisé en ligne Alimentation Générale dirigé par Pierre Hivernat (photo) et l'agence Artevia ont concocté une programmation riche et un rayonnement local et international à ces trois jours de conférences et d’événements grand public qui ont pour fil rouge “Manger Demain”. Un thème cher à l'Argentin Oscar Castellani, spécialiste des protéines végétales et directeur opérationnel du programme RFI (Recherche-Formation-Innovation) Food for Tomorrow/Cap Aliment, initié à Nantes depuis 2015 par la région des Pays de la Loire…

Retrouvez l'interview de Pierre Hivernat, coordinateur de l'événement, et quelques-uns de ses temps forts, comme cette conférence présentant les salades sans terre de l'entreprise américaine AeroFarms, "la plus grande ferme verticale du monde", et la viande sans animaux préparée en laboratoire par le chercheur néerlandais Mark Post, ce vendredi 2 juin dans les colonnes de Presse Océan, ou dans sa version numérique en cliquant sur ce lien.