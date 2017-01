Nantes L'analyse du second tour de la primaire à gauche par Goulven Boudic

0

Goulven Boudic, maître de conférence en Sciences politiques, à l'université de Nantes, estime que les clés d'analyses de ce second tour de la primaire à gauche sont dépassées :

« Je suis frappé de voir que les commentateurs politiques (journalistes, éditorialistes, élus...) utilisent de vieilles catégories d’analyses, de vieux antagonismes pour décrire la situation. On parle de social-démocratie, de candidat révolutionnaire, de réformisme...

Le vocabulaire employé est resté figé dans les années 1970. Cela montre à quel point ils sont dépassés par ce qui se passe. Pour moi, on est dans un moment de redéfinition politique, avec des permanences et des recompositions. [...] Tout est encore très ouvert. Cette élection présidentielle est passionnante parce qu’elle est incertaine et qu’on voit poindre les clivages de demain ».

L'interview complète à lire dans Presse Océan.