Nantes L'art cinétique de Gabey Tjon A Tham à Stereolux

Pour sa prochaine exposition, Stereolux accueillera du 2 au 25 juin Gabey Tjon A Tham. La Néerlandaise crée des œuvres qui font appel à des lois physiques fondamentales, inspirées de comportements et de modèles observés dans la nature. Depuis 2012, cette jeune artiste prometteuse explore les relations entre l’humain, la nature et la technologie à travers des installations sensorielles. Basés à la fois sur le mouvement, la lumière et le son, ses ballets de sculptures mécaniques et organiques relèvent de l’expérience intime, et ne se dévoilent complètement qu’au bout de plusieurs minutes d’immersion.

"En deux mouvements, simultanément cinétique et optique, l’artiste nous convie à un voyage hypnotique et tangible. Un ballet organique propice au songe et à la contemplation".

Teaser de l'exposition :