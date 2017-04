Nantes L'asso Team Gouzé organise son 5 Fire-X Trem [vidéo;photos]

0

550 sapeurs pompiers, hommes et femmes, participent à la 5e Fire-X Trem ce samedi 29 avril 2017.

Et pour la première fois des professionnels étrangers, en l'occurrence belges : six hommes et femmes venus spécialement de Bruxelles. Objectif : parcourir le plus vite possible la distance entre la place du Cirque à Nantes et le sommet de la tour Bretagne, 32 étages plus haut... avec plus de 30 kg sur le dos. Le record est détenu par Sylvain Juhel (Dinan) : 5' 15 ; par Céline Boisson (Châteaubriant) : 7' 59.