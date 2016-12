Nantes L'association Abricadabroc propose sa boutique éphémère

0

L'association Abricadabroc a proposé tout au long de l'année des rendez-vous réguliers autour de la création et de l'artisanat. Pour clôre l'année, elle propose à Nantes une boutique éphémère à l'Atelier-expo situé quartier Viarme, une galerie d'art appartenant à un particulier désireux de mettre en avant des talents régionaux. Jusqu'24 décembre, Abricadabroc y regroupe 8 créateurs et artistes. « C'est une occasion pour les amateurs de création artisanale et les personnes sensibles à une consommation de proximité de trouver en cette période de fin d'année des idées cadeaux parmi un large choix de créations allant du plus petit objet au plus grand : bijoux, vêtements, sacs et accessoires, papeterie, illustrations, luminaires, objets déco en métal ».

L'Arrière-Boutique, rue Joseph Caillé, de 11h à 19h (sauf le 24 : fermeture à 15h).