Nantes L'attache tétine personnalisable, une idée de cadeau 100 % nantaise

A la naissance de son fils Hédi en 2011, Rahma Kehrling, graphiste de formation, se passionne en effet pour l’univers de bébé. Elle habitait encore la Tunisie, ne trouvait pas sur le marché local les articles de ses rêves et crée sa première marque bébé. En 2013, elle fonde Mélimélo Bébé aux collections originales et colorées. Le succès est au rendez-vous et en 2015, l’entrepreneure revend sa petite entreprise florissante pour s’installer à Nantes où elle poursuit l'aventure.

Marque classique chic

Une nouvelle marque différente, davantage positionnée dans le haut de gamme, dans l'esprit classique chic pour des cadeaux de naissance voit le jour. Les créateurs de tissus, essentiellement français et italiens, sont sélectionnés avec soin et se dessinent les premières collections. Décembre 2016 voit naître la toute jeune entreprise Pomme Caramel et la boutique en ligne de la marque éponyme pommecaramel.fr. Le tout est Nantais et propose comme idée de cadeau original une attache tétine gravée personnalisable aux initiales de bébé.