Nantes Laurence Garnier (LR) dans la perspective des échéances électorales

L’opposition municipale s’est placée en ordre de marche pour les prochaines échéances électorales.

Les élus nantais de droite et du centre menés par Laurence Garnier (LR) conseillère municipale, conseillère régionale, ont réuni près de deux cents personnes mercredi soir à l'hôtel de l'horticulture à Nantes. L’occasion pour celle-ci entourée de douze élus de l’opposition, de mettre en parallèle politique et gestion gouvernementale, municipale et métropolitaine.

Pluks d'information dans Presse Océan ce vendredi 27 janvier.