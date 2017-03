Nantes Le 27e festival du cinéma Espagnol démarre mercredi

0

Du 22 mars au 2 avril, Nantes vivra à l’heure du cinéma espagnol avec des grands invités C’est un des moments les plus chaleureux de la culture à Nantes. Le festival espagnol déploie bientôt ses ailes.

Rossy de Palma, figure du cinéma espagnol (photo) est cette année l’égérie de la nouvelle affiche du festival. Saisie par l’œil du photographe galicien Manuel Outumuro, elle présentera le dernier film de Pedro Almodovar « Julietta ». Mieux, le public nantais pourra la rencontrer lors d’une « cosmo-rencontre » le mardi 28 mars à l’espace Cosmopolis, derrière le théâtre Graslin. Divine comédienne, celle qui fut découverte par le réalisateur espagnol voilà déjà 30 ans, a tourné dans plus de cinquante films dont les éternels « Femmes au bord de la crise de nerf », « La fleur de mon secret » ou « Attache-moi ». « Nous renouvelons notre engagement fondateur », rappelle Pilar Martinez-Vasseur, la directrice de cet événement, « soit rendre hommage aux meilleurs réalisateurs et acteurs de l’année passée afin de célébrer le cinéma espagnol ».

Le film noir, présent cette année, « permet de faire passer des messages en contrebande, comme le dit Bertrand Tavernier ; la quête du pouvoir, la corruption, les scandales de l’immobilier ». Et de citer des réalisateurs « de talents qui seront présentés ici comme Urbizu, Alberto Rodriguez, Calparsoro, Arevalo… ». Dix films noirs au total dont une série TV « Crematorio » de Jorge Sanchez-Cabeduzo.

Compétition

Un cycle de cinéma mettra en lumière les bombardements de Guernica (26 avril 1937) en ce 80e anniversaire. « Nous ferons le parallèle avec ce qui se passe en Syrie en ce moment », souligne Pilar Martinez-Vasseur. L’auteur Jean-Claude Carrière sera présent pour évoquer son livre sur la guerre « Paix ».

Quant à la président du jury cette année, il s’agit de l’écrivain Lydie Salvayre, prix Goncourt 2014 avec « Faut pas pleurer ».

Huit films sont en compétition.

REPÈRES

Du 22 mars au 2 avril toute la programmation sur www.cinespagnol-nantes