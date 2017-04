Nantes Le bar Choc-Hola : comme là-bas !

0

Leur bar, le Choc-Hola, est sans équivalent : Marion Foucher et Ivan Schiavon y proposent leur propre chocolat, torréfié et pressé par leurs soins, à base de fèves achetées en direct à de petits producteurs de la région mexicaine du Chiapas, berceau du cacao. Servi en boisson, comme le consommaient les dignitaires mayas, ou vendu en plaquettes de pâte brute, non raffinée, sans autre ajout que (éventuellement) du sucre roux. Le résultat vaut le détour pour qui aime retrouver l'amertume originelle du cacao. Marion et Foucher proposent également le Naïti, un chocolat solidaire assorti de biscuits de sarrasin au beurre salé et tout aussi craquant !

Ce jeudi 13 avril dans les colonnes de Presse Océan (ou dans sa version numérique en cliquant sur ce lien), découvrez leur belle aventure, ainsi que celle d'autres pépites nantaises expertes en chocolat, comme Marion Couvidou, chocologue de la boutique Epicure vous salue, ou Bruno Cacao, maître chocolatier auteur de sculptures monumentales (de 50 à 70 kg de chocolat noir !).