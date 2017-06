Nantes Le bar Le Nid (tour Bretagne) souffle ses 5 bougies d'anniversaire

0

Cinq jours de fête sont programmés au Nid. Cette œuvre-bar, signée Jean Jullien, trône au sommet de la Tour Bretagne depuis le 15 juin 2012. Demandez le programme.

Mercredi 14 juin

De 14 h 15 à 18 heures : un après-midi pour les enfants avec concours de dessins et concert des poussins Phoniques, soit un duo de musiciens chanteurs qui utilise tous les moyens du bord pour émettre du son. Le soir, de 19 h 30 à 22 heures, concert de Proud Mary photo.

Jeudi 15 juin

De 18 heures à 2 heures : la soirée des habitués avec un concert du groupe de blues Malted Milk. Un moment privilégié avec ce groupe qui joue sur les routes du monde.

Vendredi 16 juin

De 23 heures à 4 heures : la Clubbirdy. Avec à la clé un DJ set de Nick V (Mona), un artiste parisien qui fait partie de la house culture de la première heure. Il a démarré en 1994 au légendaire Queen. 7 €.

Samedi 17 juin

La grande soirée anniversaire avec plein de cadeaux et une soirée DJ set.

Dimanche 18 juin

De 10 heures à 14 heures, la Tower Run, soit une course fun, décalée et solitaire. Au menu : à vous de grimper les 700 marches, 32 étages et 140 mètres de dénivelés de la tour au profit de l’association Mécénat chirurgie cardiaque. en courant ou en marchant. De 20 heures à minuit : concert de Men in a suit case. Ceux-là jouent avec jubilation les titres de Police.

