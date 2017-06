Nantes Le Belem et les maxi-trimarans de The Bridge ont quitté Nantes [VIDEO]

0

Idec, Sodebo, Macif et Actual, les quatre maxi-trimarans du collectif Ultim engagés au départ de The Bridge 2017, ont largué ce jeudi en fin de journée les amarres qui les avaient retenus en escale depuis vendredi dernier à l'île de Nantes.

Précédés par le trois-mâts nantais Belem et le Multi50 Réauté Chocolat (partenaire de The Bridge… et du skipper nantais Armel Tripon), ils ont mis le cap à l'ouest, peu après la renverse de marée pour mieux avaler la trentaine de milles qui les séparaient de Saint-Nazaire et de son bassin à flot, où ils étaient attendus aux alentours de minuit.

Une jolie parade lancée par un soleil encore haut et chaud, sous les yeux de nombreux spectateurs postés sur les quais et hauteurs de Nantes, voire embarqués à bord d'une des huit vedettes passagers affrétées pour l'occasion.

Il y en aura beaucoup plus, dimanche soir à 19 h sous le pont de Saint-Nazaire, pour le grand départ de la "transat du centenaire" en compagnie du paquebot Queen Mary 2…