Nantes Le buzz des jupes des conducteurs de la Tan au-delà des frontières

Les médias internationaux se sont emparés de l'opération « jupes » des conducteurs CFDT nantais.

Depuis mardi soir je ne décroche pas de mon téléphone », reconnaît Gabriel Magner, conducteur, délégué CFDT de la Semitan, qui a participé mardi midi à l'opération « jupe » pour réclamer le droit de porter un pantacourt ou bermuda par grande chaleur. « Cela fait le buzz, toutes les rédactions de France, les télévisions (TF1, M6, C8...), ont repris l'information et les images. Une grande agence de presse anglaise nous a demandé l'autorisation de reprendre les photos de notre site. C'est aussi parti au Pays-Bas et en Suisse. Nous sommes un peu surpris de l'ampleur que cela a pris. L'accueil de la Semitan a été assailli d'appels. Nous attendons le retour de la part de la direction, pour l'instant nous n'avons pas eu de contact. Une pétition a été lancée car il y a la réunion la semaine prochaine de la commission habillement qui va déterminer les tailles, le prestataire et les vêtements. La pression est forte... » reconnaît Gabriel Magner.

