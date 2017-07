Nantes Le café Le Lorrain, les rois de la boule nantaise

0

Patricia et Vincent sont à la poupe du Lorrain, quartier Zola. Un bar avec une superbe piste de boules nantaises. Ici, dans un univers « 100 % masculin », la patronne, confidente, amie et toujours respectée par les fidèles du comptoir en formica, c’est Patricia Guionnet qui sait serrer les boulons quand il le faut. C’est elle qui a d’abord pris les rênes de ce vieux café, (après Marie et Marcel durant 14 ans) en 2005 avant d’être rejointe par Vincent Sicard, son compagnon. Tous deux se complètent et tiennent la barre de ce pittoresque café, au 86 bis rue Nicolas Appert, pas loin de Zola. Le comptoir est sur la droite en entrant et des photographies du vieux Nantes tapissent les murs. Attention de ne pas marcher sur la chienne la plus gentille de l’Ouest, Falka. Juste en face une petite porte vous invite à l’une des dernières piste de boules nantaises. « On est une petite amicale au Lorrain», confie Daniel Burtey, alias Dany, l’historien de ce café. « La première dame était une Lorraine, ça on est à peu près sûr, quant à l’ouverture on parle de 1924 mais aussi de 1927 ». Lui, il est arrivé « en 2010. J’ai commencé à acheter des boules ici. On devient vite passionné et puis l’accueil est sympa ». Idem pour Tex, ancien pompier ou Gérald, Yannick, Bernard, Claude, Rémy, Pierrot, Sylvain… La liste est longue et non exhaustive mais Patricia la connait par cœur. « Il y a un vrai esprit de famille », glisse la patronne. « J’ai fait des rencontres fabuleuses, tel que Jean-Claude dit « Le Pi’ns ». Mes clients sont charmants et respectent le règlement : la grossièreté et les clans sont interdits. Ce boulot m’a permis de mieux comprendre les gens, de ne pas avoir un jugement hâtif. On a réussi à tisser des liens entre nous ». Jean-Claude justement, c’est l’un des rares spécialistes à savoir rénover les pistes de boule nantaises. « J’en ai pour 25 heures », explique t-il « et après il faut un mois de séchage ». La citation du jour, c’est au patron Vincet qu’on la doit : « La boule nantaise est à la pétanque ce que les échecs sont aux dames ».

Ouvert de 16 h à 20 h 30 tous les jours sauf le dimanche. 02 40 46 35 13