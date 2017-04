Nantes Le carnaval joue en nocturne ce samedi

0

Ce soir. Après le jour, la nuit. Ce samedi, le carnaval réinvestit les rues de Nantes. À 21 h, les quatorze chars aux noms évocateurs (Les Can'ailles, Spirit team, les Déjantés, Jacques a dit...) et les dix grosses têtes déambuleront dans la ville au rythme de fanfares et de batucadas. Batala, Macaiba (Nantes) et Brasil Percussao (Joué-sur-Erdre) vont faire monter la température ! Une édition sous le signe des Arts et métiers. « Une attention particulière est portée sur le dispositif de sécurité », précisent les organisateurs. Le cours Saint-André, où sont stationnés les chars avant le défilé, ne sera donc pas accessible au public.

Plus d'infos dans nos colonnes ce dimanche 9 avril.