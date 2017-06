Nantes Le CDOS44 innove avec une journée "Activité Physique et Bien-être"

0

Pour la première année, le Comité Départemental Olympique et Sportif de Loire-Atlantique (CDOS44) proposera le 22 septembre prochain, une journée Activité Physique et Bien-être dédiée aux entreprises.

Beaucoup de salariés aimeraient pouvoir pratiquer une activité sportive entre deux rendez-vous, ou alors pendant leur pause déjeuner. Il semblerait que le CDOSS44 ait entendu l'appel de ses salariés.

A la rentrée prochaine, plus précisément le vendredi 22 septembre prochain, durant 1 journée ou 1 demi-journée, salariés, manageurs, chefs d’entreprises

pourront échanger autour de tables rondes ou encore pratiquer divers activités physiques.



Le concept de "Sentez vous sport en entreprise"

En soutenant cette manifestation, chaque participant contribue a l’entreprise de demain : une entreprise performante où il fait bon travailler, qui se préoccupe de tous ses travailleurs, dirigeants et employés.



Comment se déroule la journée ?

Rendez-vous de 9h00 à 16h00 au Skatepark le Hangar (Nantes) - une restauration sera proposée sur place. Le programme sera construit sur deux demie-journées autour de problématiques ciblées telles l’installation au poste de travail, le burn out, l’automassage et la nutrition au travail... Deux tables rondes déclineront la thématique «Activité physique et bien-être au travail». Ateliers et activités sportives seront proposés pour initier et sensibiliser les participants à des pratiques qu’ils pourront mettre en oeuvre au sein de leur entreprise.



Avec quels intervenants ?

De nombreux intervenants seront présents avec notamment, des médecins du travail, des psychologues du sport, plusieurs mutuelles, des kinésithérapeutes, ou encore des associations sportives. Tous ont répondu présents pour co-organiser cette journée avec le CDOS 44.



Comment s’inscrire ?

Rendez-vous dès à présent sur le site Internet du CDOS 44, rubrique «Sentez-Vous Sport Entreprise». Evénement gratuit, ouvert à tous.