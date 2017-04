Nantes Le chant des Colibris samedi à Stereolux, c'est complet

0

Organisé par Auguri Productions et Zamora Productions, la soirée, le "chant des colibris, l’appel du monde de demain" à Stereolux est complète. Le mouvement des Colibris organise cette journée placée sous le signe de l’engagement citoyen. Au programme, un parcours d’ateliers à la rencontre des acteurs du territoire nantais, des débats participatifs sur des leviers de transition, des espaces de convivialité et d’échange. En soirée un spectacle entre lectures et musiques. Des lectures de Cyril Dion accompagnées en musique par Alain Souchon, Albin de la Simon, Bastien Lalleman, Gaël Faure, Giédré, Joseph Chedid -M- Nach, Ours, Pierre Souchon, Piers Faccini, Rover, Tryo, Xavi Polycarpe.

Le 29 avril à Stereolux, boulevard Léon Bureau sous les nefs de l'île de Nantes

En savoir plus ici : https://www.stereolux.org/agenda/le-chant-des-colibris