Nantes Le chanteur Black M en promo avant son concert au Zénith le 10 mai

C’est au centre commercial Beaulieu que le chanteur Black M a posé son micro hier après-midi pour une émission en direct sur NRJ. « Je suis venu à Nantes pour faire la promo du concert au Zénith le 10 mai », explique le chanteur qui, avec la chanteuse Shakira, affole la toile depuis ce week-end avec un duo intitulé « Comme moi ». « C’est quelqu’un de simple et qui bosse beaucoup », résume l’ex-membre de Sexion d’Assaut qui ne regrette pas cette rencontre. « Les Nantais doivent s’attendre à un gros show à l’américaine avec six danseuses et deux choristes. Je prends des cours de chant, de danse et j’ai même un coach de sport », ajoute le chanteur dont le clip « Je suis chez moi » vaut le détour.