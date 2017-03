Nantes Le chien des policiers parvient à stopper le cycliste récalcitrant

1

Jeudi soir, vers 20 h, un cycliste franchit un feu rouge à l'angle des rues Firmin-Colas et Romain-Rolland, à Nantes. Il manque de heurter la voiture de police de la brigade canine, contrainte à un freinage d'urgence. Le cycliste continue malgré tout sa route en insultant les policiers et en leur faisant des doigts d'honneur.

Il traverse les voies de tram à contresens en faisant des roues arrières, puis slalome au milieu de la circulation.

Il refuse d’obtempérer aux injonctions de s’arrêter. Les policiers mettent pied à terre avec le chien. Le cycliste refuse toujours le contrôle. Le chien, en laisse et muselé, parvient à se porter à sa hauteur et le déstabilise. Le cycliste jette alors son vélo et tente de fuir. Le chien le percute au niveau de l’épaule droite et le maintient contre un mur.

Le mis en cause, un chauffeur-livreur de 26 ans, est alors interpellé. Auditionné, il a reconnu une insulte, un doigt d'honneur et le refus d’obtempérer.

Il est convoqué début mai pour une composition pénale devant le délégué du procureur.