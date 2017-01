Nantes Le CHU, poids lourd de l'économie régionale

0

Avec Nantes en figure de proue, les six CHU du grand ouest sont des acteurs majeurs de l'économie régionale. Parce qu'ils sont les premiers employeurs de leur région, les six CHU du grand ouest exercent un rôle majeur dans le paysage régional. Tel est le résultat de la première étude d'impact de leur activité réalisée par la CCI Nantes-Saint-Nazaire à la demande du groupe Hugo qui les réunit. L'ensemble représente en effet un impact économique global de 7,6 milliards pour les trois régions.

Dans ce schéma, le CHU de Nantes fait office de leader. Il l'est d'abord par le nombre d'emplois générés (11 339) qui en fait le plus gros employeur nantais avec une masse salariale de 522,4 millions d'euros dont l'essentiel (94,2 %) nourrit la Loire-Atlantique. Le CHU est aussi un investisseur qui verse près de 60 millions d'euros à des entreprises du département. En matière d'impact indirecte, l'établissement hospitalier arrive enfin largement en tête en soignant plus de 91 000 patients extérieurs au département, en accueillant plus de 200 étudiants d'ailleurs et surtout en organisant de nombreux congrès qui injectent 3,4 millions d'euros dans l'économie locale.

Lire le dossier dans Presse Océan du 20 janvier