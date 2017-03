Nantes Le cirque Medrano à La Beaujoire ce week-end

0

Le cirque Medrano est au parc-expo de la Beaujoire ce week-end. Représentations ce samedi à 14 h 30, 17 h, 20 h, puis dimanche à 10 h 30, 14 h 30 et 17 h. À découvrir : Marie-Anna Gruss et sa panthère noire, le jongleur Kevin Flores, Leone Alberto et la magie des bulles, le clown Alaya, la grande caravane des animaux exotiques, la célèbre force capillaire, le duo Zontly, Alvaro Rodriguez et Stella, le duo Acro-Balance au porté acrobatique, la transformiste Darina, les chiens de Kevin Huesca, Miguel et Jessica au roller skating...