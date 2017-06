Nantes Le collectif Etrange Miroir puissance 3 au Jardin C

0

Le collectif Étrange miroir propose d'utiliser ce laboratoire à ciel ouvert que constitue le Jardin C pour explorer et décliner l'idée de VACANCE. Ces différents temps s'articuleront autour de plusieurs dispositifs familiers du collectif : des ateliers, un diaporama concert, un spectacle lecture / musique live, des installations sonores et interactives.

Le premier aura lieu le mardi 27 juin et s'intitule "L'esprit en vacance(s)". Une soirée organisée à partir de 18 heures et jusqu'à 00h, autour d'un apéro sonore, d'un live radiophonique, et de plusieurs sons (batterie, électro, ...)

La deuxième soirée se tiendra le mercredi 12 juillet, de 10h à 22h. Appelée "Colonie de vacance(s)", elle mettra à l'honneur les « loisirs créatifs » autour de deux activités : création sonore avec la réalisation d'instantanés sonores sur la thématique, et sérigraphies avec l'impression de cartes postales dessinées la veille par des enfants du centre de loisirs Aimé Césaire.

Enfin, le dernier temps, "Le corps en vacance(s)" dont le rendez-vous est fixé au jeudi 27 juillet, de 18h à 00h, verra quant à lui la présence d'un club de plage rock, la mise en place d'écoutes collectives, de projections, de parasols, de transats, et de téléphones fixes pour y tendre l'oreille.

Retrouvez tous les détails de ces trois temps sur le site internet de l'Etrange Miroir ainsi que sur la page Facebook de l'Etrange Miroir.